Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah

JAKARTA - Ada yang istimewa dalam penyerahan hadiah Grand Final Indonesian Idol XIII Selasa 20 Mei 2025. Shabrina Leanor berhasil menjadi pemenang sementara Fajar yang menjadi Runner Up. Keduanya mendapatkan hadiah RP 150 Juta untuk Shabrina dan Rp 100 juta untuk Fajar, keduanya juga masing-masing mendapatkan 1 unit mobil model terbaru dari Mitsubishi Motors.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, beserta Kazuto Azuma, Director of PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia dan juga Jan-Paul Jeffrey, Asia Marketing Director at Spotify, memberikan hadiah spesial untuk Shabrina Leanor dan Fajar Noor yang berhasil memberikan penampilan terbaik mereka selama berada di panggung Indonesian Idol.

Adapun Mesa Hira meraih juara ketiga dengan membawa pulang hadiah uang sebesar Rp50 juta. Sedangkan finalis 4-14 diganjar uang tunai sebesar Rp10 juta.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya,usai acara menyampaikan apresiasi ajang pencarian bakat tersebut. Baginya, Indonesian Idol menjadi ajang yang membuka jalan untuk anak muda berbakat, khususnya di dunia tarik suara. "Indonesian idol ini sudah memasuki musim yang ke-13, kami mengapresiasi itu. Kami sangat lihat potensi anak muda Indonesia di bidang musik ini luar biasa dan Indonesian Idol telah membukakan jalannya," kata Teuku Riefky Harsya.