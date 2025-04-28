Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy

JAKARTA - Top 4 Indonesian Idol Season XIII siap menghidupkan panggung Spektakuler Show 11. Link live streaming Indonesian Idol Season XII di sini. Selain lewat Okezone, Anda juga bisa menyaksikan Indonesian Idol lewat aplikasi RCTI+ di link berikut ini.

Empat finalis yang akan bersaing di Spekta 11 Indonesian Idol XIII adalah Mesa Hira, Shabrina Leanor, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Menariknya, mereka juga akan membawakan lagu daerah masing-masing, menunjukkan kekayaan budaya Indonesia di atas panggung.

Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy

Berikut daftar lagu daerah yang akan dinyanyikan Top 4 Indonesian Idol XIII:

Fajar Noor: Pulut Roham – Jun Munthe Mesa Hira: Jamila – Jovri Tarigan Shabrina Leanor: Seni Budaya Kite – Rora Ayu Suzen Vanessa Zee: Boru Panggoaran – Victor Hutabarat



Tak berhenti di situ, malam ini suasana akan dibuat semakin galau dengan kolaborasi para finalis bersama Juicy Luicy. Band asal Bandung ini dikenal lewat lagu-lagu yang mewakili kisah cinta banyak orang.

Berikut daftar lagu yang akan dibawakan Top 4 bersama Juicy Luicy:

Fajar Noor X Juicy Luicy – Tanpa Tergesa Mesa Hira X Juicy Luicy – Sayangnya Shabrina Leanor X Juicy Luicy – Terlalu Tinggi Vanessa Zee X Juicy Luicy – Mawar Jingga



Sebelumnya, Angel Carvalho harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol XIII. Membawakan A Thousand Years dari Christina Perri dengan sentuhan gaya sendiri belum cukup untuk mengamankan langkah ke babak selanjutnya.