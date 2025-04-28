Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |08:54 WIB
Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy
Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Top 4 Indonesian Idol Season XIII siap menghidupkan panggung Spektakuler Show 11. Link live streaming Indonesian Idol Season XII di sini. Selain lewat Okezone, Anda juga bisa menyaksikan Indonesian Idol lewat aplikasi RCTI+ di link berikut ini

Empat finalis yang akan bersaing di Spekta 11 Indonesian Idol XIII adalah Mesa Hira, Shabrina Leanor, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Menariknya, mereka juga akan membawakan lagu daerah masing-masing, menunjukkan kekayaan budaya Indonesia di atas panggung.

Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy
Link Live Streaming Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Ada Juicy Luicy

Berikut daftar lagu daerah yang akan dinyanyikan Top 4 Indonesian Idol XIII:

  1. Fajar Noor: Pulut Roham – Jun Munthe
  2. Mesa Hira: Jamila – Jovri Tarigan
  3. Shabrina Leanor: Seni Budaya Kite – Rora Ayu Suzen
  4. Vanessa Zee: Boru Panggoaran – Victor Hutabarat
     

Tak berhenti di situ, malam ini suasana akan dibuat semakin galau dengan kolaborasi para finalis bersama Juicy Luicy. Band asal Bandung ini dikenal lewat lagu-lagu yang mewakili kisah cinta banyak orang.

Berikut daftar lagu yang akan dibawakan Top 4 bersama Juicy Luicy:

  1. Fajar Noor X Juicy Luicy – Tanpa Tergesa
  2. Mesa Hira X Juicy Luicy – Sayangnya
  3. Shabrina Leanor X Juicy Luicy – Terlalu Tinggi
  4. Vanessa Zee X Juicy Luicy – Mawar Jingga
     

Sebelumnya, Angel Carvalho harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol XIII. Membawakan A Thousand Years dari Christina Perri dengan sentuhan gaya sendiri belum cukup untuk mengamankan langkah ke babak selanjutnya.

Halaman:
1 2
