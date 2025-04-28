Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |08:18 WIB
Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy
Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Top 4 Indonesian Idol Season XIII siap memeriahkan panggung Spekta 11, Senin (28/4/2025). Para peserta akan membawakan lagi dari berbagai musisi Tanah Air, dan juga akan berkolaborasi dengan band ternama, Juicy Luicy.

Selain kolaborasi dengan Juicy Luicy, babak Spektakuler Show 11 Indonesian Idol Season XIII kali ini juga akan menampilkan Special Performance dari Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede.

Top 4 yang akan meramaikan panggung Spekta 11 Indonesian Idol Season XIII adalah Mesa Hira, Shabrina, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Para finalis juga akan membawakan lagu daerah masing-masing.

Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy
Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy

Daftar lagu daerah yang akan dibawakan Top 4 Indonesian Idol XIII di Spekta 11:

1. Fajar Noor: Pulut Roham – Jun Munthe

2. Mesa Hira: Jamila – Jovri Tarigan

3. Shabrina Leanor: Seni Budaya Kite – Rora Ayu Suzen

4. Vanessa Zee: Boru Panggoaran – Victor Hutabarat

Membawakan lagu kebanggaan dari daerah masing-masing, para peserta juga siap membuat penonton di studio dan di rumah menggalau bersama. Mereka akan berkolaborasi dengan Juicy Luicy, band yang sedang ramai saat ini karena lagu-lagunya yang sesuai dengan kisah percintaan banyak orang.

Berikut lagu yang dipilih peserta Top 4 Indonesian Idol XIII untuk berduet dengan Juicy Luicy:

1. Fajar Noor X Juicy Luicy – Tanpa Tergesa

2. Mesa Hira X Juicy Luicy – Sayangnya

3. Shabrina Leanor X Juicy Luicy – Terlalu Tinggi

4. Vanessa Zee X Juicy Luicy – Mawar Jingga

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement