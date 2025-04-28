Daftar Lagu Top 4 Indonesian Idol Season XIII, Kolaborasi dengan Juicy Luicy

JAKARTA - Top 4 Indonesian Idol Season XIII siap memeriahkan panggung Spekta 11, Senin (28/4/2025). Para peserta akan membawakan lagi dari berbagai musisi Tanah Air, dan juga akan berkolaborasi dengan band ternama, Juicy Luicy.

Selain kolaborasi dengan Juicy Luicy, babak Spektakuler Show 11 Indonesian Idol Season XIII kali ini juga akan menampilkan Special Performance dari Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede.

Top 4 yang akan meramaikan panggung Spekta 11 Indonesian Idol Season XIII adalah Mesa Hira, Shabrina, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Para finalis juga akan membawakan lagu daerah masing-masing.

Daftar lagu daerah yang akan dibawakan Top 4 Indonesian Idol XIII di Spekta 11:

1. Fajar Noor: Pulut Roham – Jun Munthe

2. Mesa Hira: Jamila – Jovri Tarigan

3. Shabrina Leanor: Seni Budaya Kite – Rora Ayu Suzen

4. Vanessa Zee: Boru Panggoaran – Victor Hutabarat

Membawakan lagu kebanggaan dari daerah masing-masing, para peserta juga siap membuat penonton di studio dan di rumah menggalau bersama. Mereka akan berkolaborasi dengan Juicy Luicy, band yang sedang ramai saat ini karena lagu-lagunya yang sesuai dengan kisah percintaan banyak orang.

Berikut lagu yang dipilih peserta Top 4 Indonesian Idol XIII untuk berduet dengan Juicy Luicy:

1. Fajar Noor X Juicy Luicy – Tanpa Tergesa

2. Mesa Hira X Juicy Luicy – Sayangnya

3. Shabrina Leanor X Juicy Luicy – Terlalu Tinggi

4. Vanessa Zee X Juicy Luicy – Mawar Jingga