HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Kakak dan Adik, Boneka Arwah Nakal yang Punya Masa Lalu Tragis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |15:39 WIB
Kisah Kakak dan Adik, Boneka Arwah Nakal yang Punya Masa Lalu Tragis
Kisah Kakak dan Adik, Boneka Arwah Nakal yang Punya Masa Lalu Tragis. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Furi Harun kembali menceritakan kisah unik di balik 474 boneka arwah miliknya. Dari ratusan boneka tersebut, dua boneka bernama Kakak dan Adik cukup mencuri perhatian.

Tak seperti boneka lainnya, kedua boneka itu memiliki energi kuat dan sifat yang nakal hingga menyebabkan sejumlah kecelakaan kerja. Furi mengaku, Kakak dan Adik merupakan pemberian dari seorang guru spiritual Buddha.

Meski sempat ragu menerima kedua boneka itu, namun Furi akhirnya memutuskan merawat Kakak dan Adik. Sejak itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. 

Seorang tukang jahit mengalami luka parah di jari, seorang doll artist terkena cutter hingga menimbulkan bekas luka menahun, bahkan kameramen pun mendadak terluka tanpa sebab jelas. 

Berdasarkan penelusuran Furi Harun, diketahui bahwa Kakak dan Adik memiliki trauma mendalam terhadap lelaki semasa hidup mereka. Kisah tragis dua arwah dalam boneka itu tengah dipersiapkan menjadi buku dan film.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
