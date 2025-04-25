Advertisement
HOT GOSSIP

Robby Purba Ungkap Fakta Mengerikan di Balik 474 Boneka Arwah Furi Harun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |17:15 WIB
Robby Purba Ungkap Fakta Mengerikan di Balik 474 Boneka Arwah Furi Harun
Robby Purba Ungkap Fakta Mengerikan di Balik 474 Boneka Arwah Furi Harun. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Robby Purba kembali mengajak penonton menyelami dunia mistis dalam episode terbaru Bisikan Gaib. Kali ini, dia menghadirkan Furi Harun yang dikenal sebagai ‘Mother of Spirit Dolls’. 

Furi merawat 474 boneka arwah yang dianggapnya seperti anak sendiri. Menariknya, dari ratusan boneka itu, ternyata ada yang tidak sengaja dihuni oleh arwah. Hal itu karena ada pemilik yang tidak sanggup merawat boneka itu karena arwah di dalamnya jahat. 

Lebih jauh dia menjelaskan, boneka-boneka itu hanyalah wadah sementara. Jika arwah tersebut baik, ia akan ditempatkan di wadah yang layak dan diberi doa. Namun, untuk arwah jahat, diperlukan ritual khusus dan bacaan mantra untuk melepaskannya.

Perjalanan Furi dengan boneka arwah dimulai sejak kecil. Saat itu, sang ayah membakar boneka kesayangan Furi karena dianggap tak wajar. Sejak saat itu, ia bertekad untuk memiliki banyak boneka saat dewasa. 

Janji masa kecil itu diwujudkan Furi pada 2017, ketika ia mendapat hadiah berupa tiga boneka porselen dari Belanda. Inilah cikal bakal koleksi bonekanya yang kini mencapai ratusan tersebut.

Halaman:
1 2
