HOT GOSSIP

Furi Harun dan Kisah Boneka Spiritual Peramal Jodoh

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |20:15 WIB
Furi Harun dan Kisah Boneka Spiritual Peramal Jodoh
Furi Harun dan Kisah Boneka Spiritual Peramal Jodoh. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Furi Harun membawa dua boneka arwah bernama Cika dan Nini saat tampil dalam segmen Bisikan Gaib channel YouTube Robby Purba. Menariknya, dua boneka arwah itu memiliki kisah menarik.

Cika adalah spirit doll yang mampu menandai jodoh seseorang. Boneka ini kerap memberi tahu apakah seseorang cocok dengan pasangannya atau mengungkap ciri-ciri jodoh seseorang. 

Untuk berinteraksi dengan Cika, seseorang harus memberikan susu stroberi. Jika tebakan jodohnya terbukti benar, maka Cika boleh diberi hadiah sesuai kemampuan orang tersebut. 

Biasanya, Cika menyukai hadiah aksesoris seperti kalung, jepit, atau aksesoris lainnya. Furi mengungkap, sudah ada 13 orang yang jodohnya terbukti sesuai ramalan Cika, termasuk aktris Pevita Pearce yang disebut menemukan pasangan sesuai prediksi.

Bisikan Gaib Robby Purba
Furi Harun dan Kisah Boneka Spiritual Peramal Jodoh. (Foto: MNC Media)

Namun, proses ini bukan sembarangan. Furi berperan sebagai medium interdimensional, sementara sepupunya yang memiliki kemampuan mediumship langsung membantu komunikasi dengan Cika. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
