HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunda Iffet Akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |00:09 WIB
JAKARTA - Kabar duka menyelimuti industri hiburan dan musik Indonesia. Iffet Veceha alias Bunda Iffet meninggal dunia pada Sabtu (26/4/2025) di usia 87 tahun. Ibunda dari Bimbim dan Kaka Slank ini tutup usia pada pukul 22.42 WIB.

“Telah wafat dengan tenang diiringi keluarga tercinta, Bunda Iffet Veceha binti Abdul Azis St Besar usai 87 tahun,” bunyi pesan keluarga pada awak media, Sabtu (26/4/2025).

Jenazah Bunda Iffet pun direncanakan akan dimakamkan pada Minggu (27/4/2025) di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.

“Rencana pemakaman bertempat di TPU Karet Bivak blok AA1 blad 042 tanggal 27 April 2025,” bunyi pesan tersebut.

