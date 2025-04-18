Teror Lantai Satu dan Bau Bangkai, Jelita Jely Curhat ke Robby Purba Pada EPisode Terbaru Bisikan Gaib di YouTube

JAKARTA - Robby Purba kembali menghadirkan kisah yang bikin merinding. Kali ini, Robby mengundang Jelita Jely atau Ratu Jelita, penyanyi dangdut jebolan KDI 2020 yang dikenal dengan suara khas-nya dan kepribadian yang ceria. Di balik senyumnya, Jelita menyimpan pengalaman mistis dari rumah barunya di Tangerang Selatan.

Robby tampil aktif dalam menggali cerita dan melontarkan berbagai pertanyaan seputar gangguan gaib yang dirasakan Jelita. Salah satu yang menarik, Robby bertanya apakah aroma mistis seperti bau melati pernah tercium di rumahnya. Jelita mengiyakan, bahkan menyebutkan bahwa di dua rumahnya, baik di Sukabumi maupun Tangerang Selatan, ia kerap mencium bau melati dan bau bangkai yang muncul tiba-tiba tanpa sebab.

Robby Purba Merinding, Jelita Jely Ungkap Rumah Bekas Musisi yang Berhantu

Tak berhenti di situ, Robby juga menanyakan soal perbedaan energi di lantai satu dan lantai dua rumah Jelita. Menurut pengamatan Robby, teror di lantai bawah terasa lebih kuat dan sering terjadi, bahkan membuat keluarga Jelita merasa terganggu dan marah. Jelita membenarkan hal tersebut, namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal membeli rumah itu. Ia justru mengaku sudah terbiasa dan merasa seolah hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata di sana.

Lebih lanjut, Jelita menceritakan bahwa beberapa orang yang pernah datang ke rumahnya sempat melihat penampakan sosok menyeramkan. Di antaranya ada nenek tua, perempuan berambut panjang, anak kecil, hingga penampakan di studio musik pribadinya.

Meskipun suasana cerita sangat mencekam, Robby Purba mampu mengemas percakapan dengan hangat dan penuh humor. Gaya komunikasinya yang natural membuat bintang tamu merasa nyaman untuk membuka diri. Sesekali ia menyisipkan candaan ringan yang membuat suasana menjadi lebih santai, tanpa menghilangkan ketegangan dari kisah yang dibagikan.

Episode ini memperlihatkan kepiawaian Robby dalam menggali sisi lain para bintang tamu lewat pendekatan personal dan penuh rasa ingin tahu. Saksikan cerita lengkapnya hanya di kanal YouTube Robby Purba dan bersiaplah untuk merinding sekaligus terhibur!

(aln)