Robby Purba Merinding, Jelita Jely Ungkap Rumah Bekas Musisi yang Berhantu

JAKARTA - Cerita menyeramkan kembali hadir di kanal YouTube Robby Purba dalam seri Bisikan Gaib. Kali ini mengundang Jelita Jely, penyanyi dangdut jebolan KDI 2020 yang dikenal dengan kepribadiannya yang ceria. Namun, di balik senyum dan gelak tawanya, Jelita menyimpan kisah horor yang terjadi di rumah barunya.

Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Jelita menceritakan bahwa rumah yang baru ia tempati bersama keluarganya di kawasan Tangerang Selatan ternyata menyimpan aura mistis. Rumah tersebut sebelumnya dihuni oleh seorang musisi, sehingga memiliki nuansa artistik yang kuat. Namun, siapa sangka, semakin hari gangguan tak kasat mata justru makin terasa.

Jelita menceritakan bahwa pada awalnya ia dan keluarganya merasa rumah itu tampak biasa saja. Namun, saat ada seseorang yang sedang mengaji, tiba-tiba terdengar suara lain yang seolah mengikuti. Gangguan pun semakin sering terjadi, terutama ketika Jelita tengah melaksanakan ibadah. Ia mengaku sering merasa seperti ada sosok lain yang ikut bergerak di belakangnya saat shalat tahajud, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang menjadi makmum di belakangnya.

Robby Purba Merinding, Jelita Jely Ungkap Rumah Bekas Musisi yang Berhantu

Meski telah mengadakan selamatan untuk menetralkan energi di rumah tersebut, gangguan mistis tak juga mereda. Menurut warga sekitar, rumah itu memang sudah lama dikenal angker. Bukan karena pernah terjadi peristiwa kelam, melainkan karena terlalu lama dibiarkan kosong sehingga diyakini menjadi ‘tempat tinggal’ makhluk halus.