Waktunya Seru-Seruan Bareng Entong si Anak Baik di GTV

Kini, Anda bisa menonton aksi lucu Entong dan para sahabat di GTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Jika Anda kangen dengan tontonan anak yang enggak hanya lucu, tapi juga penuh makna, GTV punya Entong. Serial animasi satu ini tak hanya akan membuat Anda tertawa namun juga penuh pesan moral.

Entong digambarkan sebagai anak Betawi yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap harinya, dia selalu punya cara unik dan kadang ajaib untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya.

Dibumbui aksi lucu dan kadang konyol, petualangan Entong dijamin bakal bikin Anda tak akan berhenti tertawa. Tapi Entong tidak sendirian. Ada Siti, sahabat cewek tomboy yang selalu setia dan protektif terhadap Entong.

Ada juga Memed, teman yang kadang jadi penyebab masalah, serta Kiki yang selalu ada saja celetukannya. Sementara itu Ipeh selalu siap membela Entong dalam segala keadaan.

Setiap karakter dalam Entong punya keunikan yang bakal bikin ceritanya makin seru dan penuh warna. Tak hanya membuat Anda tertawa, Entong juga penuh dengan pesan moral dan nilai Islami yang dikemas dengan cara yang ringan dan menyentuh hati.