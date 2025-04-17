Entong si Anak Betawi, Tayang Tiap Hari di MNCTV

Entong si Anak Betawi, Tayang Tiap Hari di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bagi Anda yang suka suara khas Babe dan aksi lucu si Entong, dapat menantikan animasi Entong yang tayang di MNCTV, setiap hari pukul 19.00 WIB.

Serial animasi ini tak hanya menghadirkan hiburan di ruang keluarga, namun juga mendatangkan cerita penuh tawa dengan cerita kehidupan khas Betawi yang begitu lekat di hati.

Series animasi ini bercerita tentang Entong yang polos tapi pemberani, Udin yang selalu bikin ngakak, Marni yang bawel tapi setia, sampai Babe yang bijaknya nggak pernah habis – semua karakter punya tempat spesial di hati penonton.

Dari tokoh-tokoh di atas, siapa karakter yang paling kamu suka? Entong dengan semangat juangnya? Atau Udin yang selalu setia menemani meskipun terkadang bikin ribet?

Cerita mereka bukan cuma soal petualangan di kampung, tapi juga tentang persahabatan, keluarga, dan keberanian jadi diri sendiri. Itu sebabnya banyak penonton dari berbagai usia yang masih setia nonton Entong sampai sekarang.=

Nah, buat kamu yang suka banget sama Entong dan tak mau ketinggalan keseruannya. Tonton terus animasi Entong di MNCTV, setiap hari, pukul 19.00 WIB.**

(SIS)