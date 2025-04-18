Advertisement
Film Jalan Pulang, Perjuangan Luna Maya Halau Serangan Supranatural

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |03:41 WIB
JAKARTA - Rumah produksi Leo Pictures resmi merilis teaser perdana untuk film horor terbaru mereka berjudul Jalan Pulang, Kamis (17/4/2025). Acara peluncuran berlangsung di CGV Grand Indonesia, Jakarta, dan dihadiri para pemain, sineas, serta media nasional.

Disutradarai oleh Jeropoint dan diproduseri Agung Saputra, Jalan Pulang digadang-gadang menjadi salah satu film horor paling dinantikan tahun ini. Agung Saputra sebelumnya sukses mengantarkan film Sosok Ketiga (2023) menembus lebih dari 1,1 juta penonton dan meraih predikat sebagai salah satu film Indonesia terlaris. Ia juga dikenal lewat kesuksesan Thagut (2024) yang fenomenal.

Berbeda dari film horor konvensional, Jalan Pulang memadukan nuansa mistis yang mencekam dengan drama keluarga yang menyentuh. Ceritanya berfokus pada perjuangan seorang ibu menyelamatkan putrinya dari kekuatan gaib, di tengah perjalanan yang membentang menyusuri Pulau Jawa. Dengan naskah yang ditulis tim kreatif dari Kelanara Studio, film ini menyoroti ketegangan batin, rasa kehilangan, serta kekuatan cinta dalam keluarga.

Luna Maya didapuk memerankan Lastini, seorang ibu yang kehilangan suaminya (Edward Manalu) dalam peristiwa misterius. Ia mencurigai bahwa penyakit yang dialami putrinya, Arum (Saskia Chadwick), bukan gangguan medis biasa, melainkan akibat pengaruh supranatural. Saat mengetahui waktu mereka terbatas sebelum ulang tahun Arum yang jatuh di tahun kabisat, Lastini memutuskan menempuh perjalanan bersama dua anaknya, Lia (Taskya Namya) dan Rama (Raffan Al Aryan), untuk mencari pertolongan dari para dukun. Namun, pencarian itu justru membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar dan perlombaan melawan waktu.

