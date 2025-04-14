Petualangan Seru Si Entong Mulai Tayang di GTV Besok

JAKARTA - Jika Anda merindukan tontonan anak yang lucu, hangat, dan penuh makna, GTV hadir dengan serial animasi baru berjudul Si Entong. Serial ini, akan mengajak si kecil tertawa dan seru-seruan bareng setiap hari, pukul 18.00 WIB.

Bukan anak biasa, Entong adalah anak Betawi yang cerdas dan punya rasa ingin tahu yang besar. Tinggal di kampung yang penuh warna, Entong selalu menjalankan misi yang terkadang ajaib dan lucu, namun dilakukan dengan tulus.

Semua misi itu dijalankan Entong bersama para sahabatnya. Ada Siti yang tomboi namun centil, kemudian Memed yang suka cari gara-gara, Kiki yang lucu, Tibo yang selalu menyemangati Entong, dan Ipeh yang selalu membelanya.

Entong tak hanya akan membuat si kecil tertawa. Ada banyak pesan moral dan nilai-nilai Islami yang dikemas ringan dan relatable di dalamnya. Dengan cerita sederhana namun menyentuh, animasi ini dijamin gampang dipahami anak-anak.

Serial si Entong cocok untuk menemani waktu santai si kecil di GTV mulai 16 April 205 dan tayang setiap hari pukul 18.00 WIB. Untuk kenyamanan menonton, pastikan menscan ulang set top box Anda.

Jika terjadi kendala sinyal, Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB. Anda juga bisa mengakses series ini lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.**

(SIS)