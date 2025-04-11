Si Entong, Animasi Anak Baru dari MNCTV yang Kaya Budaya

Si Entong, Animasi Anak Baru dari MNCTV yang Kaya Budaya. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan Si Entong, tayangan animasi anak yang sarat nilai budaya dan moral. Animasi produksi MNC Animation ini tayang setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Si Entong menyuguhkan kisah kehidupan sehari-hari anak Betawi bernama Entong yang dikenal cerdas, ceria, dan punya rasa ingin tahu yang besar.

Kisah Si Entong berpusat pada kehidupan keluarga dan masyarakat di sebuah kampung Betawi yang penuh kehangatan dan dinamika. Setiap episode, dia akan menghadapi berbagai masalah.

Meski kadang caranya lucu dan tak terduga, namun Entong selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan niat baik, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

Tak hanya menghibur, serial ini juga menyuguhkan pesan-pesan moral dan nilai-nilai Islami yang menjadikannya sebagai tontonan mendidik bagi anak-anak.

Keunggulan lain dari Si Entong adalah hadirnya karakter-karakter pendukung yang kuat dan relate dengan masyarakat. Ada Babe, ayah Entong yang tegas namun bijak dan Mak yang dikenal cerewet namun sangat penyayang.

Ada pula Mamat, sahabat Entong yang setia namun kerap ceroboh. Sementara Khodijah adalah teman perempuan Entong yang pintar dan bijaksana.