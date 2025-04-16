Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rekam Jejak Hotma Sitompul, Sosok di Balik Damainya Rizky Billar dan Lesti Kejora

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |16:14 WIB
Rekam Jejak Hotma Sitompul, Sosok di Balik Damainya Rizky Billar dan Lesti Kejora
Rekam Jejak Hotma Sitompul, Sosok di Balik Damainya Rizky Billar dan Lesti Kejora (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu siang, 16 April 2025. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Luhut MP Pangaribuan.

"Ya, seperti yang sudah banyak diberitakan, tadi sekitar jam 11 siang (Hotma Sitompul meninggal dunia)," ujar Luhut saat dikonfirmasi. Ia menambahkan, Hotma menghembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena sakit yang dideritanya.

Rekam Jejak Hotma Sitompul, Sosok di Balik Damainya Rizky Billar dan Lesti Kejora
Rekam Jejak Hotma Sitompul, Sosok di Balik Damainya Rizky Billar dan Lesti Kejora

Semasa hidup, Hotma Sitompul dikenal sebagai salah satu pengacara papan atas Tanah Air. Ia kerap menangani perkara besar yang melibatkan nama-nama publik figur. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Dalam kasus tersebut, Hotma bertindak sebagai kuasa hukum Rizky Billar. Ia membela kliennya hingga berhasil mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Berkat langkah hukum tersebut, Billar tidak lagi ditahan oleh pihak berwajib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131343/hotma_sitompul-RfJa_large.jpg
3 Artis yang Pernah Dibela Hotma Sitompul, Ada Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131321/salmafina_sunan_hotma_sitompul-3rj6_large.jpg
Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Salmafina Sunan Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/24/33/2522182/hotma-sitompul-dan-desiree-tarigan-berdamai-setelah-24-kali-pertemuan-cTgZZmJ0av.jpg
Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan Berdamai setelah 24 Kali Pertemuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/33/2471857/soal-konflik-dengan-hotma-sitompul-desiree-tarigan-belum-ada-kesepakatan-damai-GYlyaMlwXC.jpg
Soal Konflik dengan Hotma Sitompul, Desiree Tarigan: Belum Ada Kesepakatan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/33/2421297/soal-rujuk-dengan-hotma-sitompul-desiree-tarigan-no-way-CKjFTtyRKX.jpg
Soal Rujuk dengan Hotma Sitompul, Desiree Tarigan: No Way!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/33/2421274/hotma-sitompul-penuhi-syarat-damai-dari-desiree-tarigan-Fm1rFB2DIa.jpg
Hotma Sitompul Penuhi Syarat Damai dari Desiree Tarigan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement