HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Salmafina Sunan Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |15:05 WIB
Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Salmafina Sunan Berduka
Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Salmafina Sunan Berduka. (Foto: Instagram/@salmafinasunan)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Salmafina Sunan turut berduka atas kabar meninggalnya pengacara Hotma Sitompul. Duka itu diungkapkannya lewat sebuah unggahan di Insta Story, pada Rabu (16/4/2025).

Dalam foto yang diunggahnya, Salma terlihat menggenakan dress panjang berwarna putih. Dia berpose bersama Hotma dan dua anak mendiang, Sila Hasian Feliciani Sitompul dan Ditho Hasian Sitompul. 

“Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya untuk ibu Olin dan pak Ditho atas kepergian Om Hotma. Sending you my love, strenght, and prayers,” ujar putri pengacara Sunan Kalijaga tersebut dalam unggahannya, pada Rabu (16/4/2025).

Salmafina Sunan Hotma Sitompul
Salmafina Sunan berduka atas berpulangnya Hotma Sitompul. (Foto: Instagram/@salmafinasunan)

Hotman Sitompul mengembuskan napas terakhirnya, pada 16 April 2025. Kabar duka itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Luhut Pangaribuan.

“Beliau meninggal hari ini (16/4/2025), sekitar pukul 11-an. Meninggal di RSCM karena sakit,” ungkap Luhut yang sayangnya tak membeberkan lebih jauh penyakit apa yang diidap mendiang.

Halaman:
1 2
