Paula Verhoeven Terbukti Selingkuh, Hakim: Dia Istri Durhaka!

Dalil perselingkuhan Paula Verhoeven diamini oleh Majelis Hakim PA Jakarta Selatan, pada 16 April 2025. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)

JAKARTA - Dalil perselingkuhan Paula Verhoeven yang diajukan Baim Wong dalam permohonan talak cerainya terbukti dalam sidang vonis perceraian keduanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (16/4/2025).

“Majelis Hakim menyatakan termohon (Paula Verhoeven) adalah istri yang nusyuz, istri durhaka, tidak menjaga kehormatan sebagai istri, dan mengkhianati hubungan suci suami istri,” ungkap Suryana, Humas PA Jakarta Selatan, pada Rabu (16/4/2025).

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Baim Wong mengaku, masih menunggu klarifikasi dari pria selingkuhan sang mantan istri. Dia mengaku kecewa karena selama setahun terakhir, tidak ada satupun klarifikasi dari pria yang juga sahabatnya tersebut.

“Ini bukan salah Paula sepenuhnya. Ada satu orang yang masih utang penjelasan pada saya. Dia adalah pria itu yang juga sahabat saya sendiri. Setahun saya menunggu klarifikasi dari dia,” ungkap sang aktor.

Selain mengabulkan permohonan talak cerai dan membuktikan perselingkuhan Paula Verhoeven, Majelis Hakim PA Jakarta Selatan juga menetapkan, anak Baim dan Paula akan diasuh bersama oleh keduanya.

“Soal anak akan joint custody. Artinya, mereka akan mengasuh bersama kedua anak mereka secara bergantian. Jadi 2 minggu di ayah, 2 minggu berikutnya di ibu,” kata Suryana menambahkan.

Paula Verhoeven Terbukti Selingkuh dari Baim Wong. (Foto: Okezone)

Sebelumnya, Baim Wong mengimbau Paula Verhoeven agar tidak mengajukan banding atas putusan PA Jaksel hari ini. Dia meminta, sang mantan istri agar tidak memperpanjang proses hukum yang telah bergulir cukup lama.

“Lebih baik tidak usah. Buat apa banding? Saya juga sudah bilang sama dia, hak asuh anak akan tetap kami lakukan bersama sebagai orangtua. Kasihan kan anak-anak,” tutur aktor 43 tahun tersebut.