HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas, Baim Wong Larang Paula Verhoeven Ajukan Banding Usai Putusan Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |13:36 WIB
Tegas, Baim Wong Larang Paula Verhoeven Ajukan Banding Usai Putusan Cerai
Tegas, Baim Wong Larang Paula Verhoeven Ajukan Banding Usai Putusan Cerai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong mengimbau Paula Verhoeven untuk menerima hasil putusan cerai mereka dengan lapang dada. Ia juga meminta sang mantan istri tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Putusan cerai Baim dan Paula diketahui akan diumumkan secara resmi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (16/4/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. Meski belum diumumkan, Baim telah lebih dulu menyampaikan pesan khusus kepada Paula agar tidak memperpanjang proses hukum.

“Saya bilang, nggak usah. Banding buat apa? Saya sudah bilang, hak asuh anak akan tetap kita jalani berdua. Kasihan anak-anak,” ujar Baim.

Tegas, Baim Wong Larang Paula Verhoeven Ajukan Banding Usai Putusan Cerai
Tegas, Baim Wong Larang Paula Verhoeven Ajukan Banding Usai Putusan Cerai

Menurut Baim, alasannya melarang Paula mengajukan banding bukan karena ingin menang sendiri, melainkan karena ia ingin menyudahi konflik rumah tangga mereka tanpa memperpanjang drama. Ia merasa, jika persoalan ini berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, justru anak-anaklah yang akan menjadi korban.

“Ini bukan soal rebutan anak. Saya cuma tidak ingin perkara ini jadi panjang dan merugikan anak-anak. Saya juga nggak ingin publik salah paham,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
