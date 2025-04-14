Biodata Mesa Hira, Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Siap Melaju di Babak Top 5

JAKARTA - Peserta Indonesian Idol Season XIII, Mesa Hira siap bertarung di babak Top 5, Senin (14/4/2025). Peserta asal Medan, Sumatera Utara ini akan menunjukan penampilan terbaiknya di babak Top 5.

Dara kelahiran 18 Mei 2006 ini akan bersaing dengan para kontestan lainnya. Di pertarungan yang semakin sengit ini, wanita bernama asli Meisya Syahirah itu tetap percaya diri mencapai menjadi idola di ajang Indonesian Idol di Top 5 ini.

Berhasil berada di babak Top 5 ini, Mesa ternyata berprofesi sebagai seorang barista. Profesi itu ia tekuni setelah setelah dara 18 tahun ini menyelesaikan sekolah SMA-nya.

Siapa sangka, berawal dari seorang barista, dara blasteran Indonesia-Pakistan ini justru memiliki bakat suara yang memukau. Berkat dukungan penuh dari orangtua, Mesa pun mantap untuk melakukan audisi Indonesian Idol XIII dan lolos hingga menuju babak Top 5.

Pendidikan

Mesa telah menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Atas di Medan, Sumatera Utara. Tak disangka, sosok Mesa rupanya juga pernah mengikuti Bintara untuk masuk ke kepolisian atas kemauan orangtuanya.

Namun, hal tersebut belum terwujud sehingga Mesa mantap untuk terjun ke profesi sebagai barista. Meski begitu, orangtua tetap selalu memberikan dukungan pada Mesa di setiap pilihan dan langkahnya.

Musisi Inspirasi

Mesa memiliki rasa kagum dengan vokalis band Aerosmith, Steven Tyler. Mesa begitu kagum dengan penyanyi Hollywood ini dan menjadikannya sebagai inspirasinya dalam bermusik.

Tak cuma Steven Tyler, Mesa yang memiliki karakter vokal rock ini juga menyukai band Tanah Air, Dewa 19. Lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani begitu ia sukai dan ingin dibawakan di panggung Indonesian Idol.

Kecintaannya pada band Dewa 19 bahkan membuat Mesa berharap bisa berduet dengan Ahmad Dhani dan personel band Dewa 19 lainnya. Ia bahkan berharap bisa dilirik Ahmad Dhani untuk menjadi vokalis baru untuk grup musik TRIAD yang digawangi Ahmad Dhani.