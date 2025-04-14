Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Shabrina Leanor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Maju ke Babak Top 5

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |21:48 WIB
Biodata Shabrina Leanor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Maju ke Babak Top 5
Biodata Shabrina Leanor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Maju ke Babak Top 5 (Foto: IG Indonesian Idol)
JAKARTA - Peserta Indonesian Idol Top 5, Shabrina Leanor siap unjuk gigi. Peserta asal Bangka Belitung ini tak sabar untuk menunjukkan performa terbaiknya dengan lagu pilihannya.

Wanita bernama asli Shabrina Leonita ini memiliki persiapan yang matang saat ikut Indonesian Idol. Sosok Shabrina rupanya pernah mengikuti ajang pencarian bakat berkelas internasional di Finlandia.

Wanita kelahiran Jakarta, 23 Juli 2000 ini telah berkarier sebagai seorang wedding singer sejak lama. Shabrina bahkan pernah mengikuti ajang pencarian bakat yakni Karaoke World Championship di Finlandia. Shabrina berhasil membawa pulang juara 1 di ajang tersebut.

Terus mengasah bakatnya, Shabrina memulai karier bermusik sebagai penyanyi reguler di sejumlah pernikahan. Ini menjadikan suara wanita 24 tahun itu semakin matang.

Biodata Shabrina Leanor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Maju ke Babak Top 5
Biodata Shabrina Leanor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Maju ke Babak Top 5

Pendidikan

Shabrina Leanor telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Mercu Buana Jakarta. Ia memilih jurusan Broadcasting untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Sebelumnya, Shabrina juga sempat menempuh pendidikan di Yogyakarta dan mengambil jurusan Art dan Vocal. Ini menunjukan sosok Shabrina yang sudah memiliki jiwa seni dan ingin berkarier di dunia hiburan.

Musisi Inspirasi

Memiliki karakter vokal yang bold, Shabrina cukup banyak mengidolakan musisi dalam maupun luar negeri. Salah satunya yang ia kagumi ialah Michael Jackson.

Shabrina mengatakan sosok Michael Jackson memiliki karakteristik dan patut menjadi inspirasi dalam bermusik maupun aksi di atas panggung. 

Selain itu, Shabrina juga menyukai sosok Adele dan juga terinspirasi olehnya. Adapula musisi Tanah Air seperti HIVI, RAN hingga Adera yang menjadi inspirasi oleh Shabrina.

Hobi

Shabrina memiliki hobi menyanyi yang kini terus ia tekuni. Berawal dari hobi, Shabrina semakin mantap untuk mengasah kualitas vokalnya hingga bisa terus berkarya di industri musik.

 

1 2
