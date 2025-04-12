Its Family Time! Eksplorazi GTV Bakal Jadi Guidemu Buat Destinasi Wisatamu Selanjutnya!

JAKARTA - Buat kamu yang doyan healing tapi tetap pengen hemat dan gak ribet, siap-siap jatuh cinta sama program terbaru GTV “EKSPLORAZI”! Tayang mulai 21 April 2025, setiap Senin sampai Jumat pukul 15.00 WIB, program ini bakal jadi sahabat baru kamu dalam mencari destinasi wisata seru ala Gen-Z di Indonesia.

Dipandu oleh host seru, Abed Ansel, EKSPLORAZI mengajak kamu menyusuri keindahan negeri dari sudut pandang yang fresh ala Gen Z. Mulai dari pantai tersembunyi yang belum banyak terjamah, pegunungan dengan view yang bikin tenang jiwa, sampai spot kuliner lokal yang wajib dicoba—semuanya dibahas lengkap!

Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri buat dapat pengalaman liburan yang unik. Di EKSPLORAZI, kamu akan diajak menjelajahi berbagai daerah di Indonesia seperti Lampung, Jogja, Klaten, Jepara, Boyolali, hingga Kudus, dengan cerita yang tak hanya menarik, tapi juga membuka wawasan soal budaya dan keunikan lokal.

Menariknya, di tiap episode, Abed Ansel gak akan sendirian. Ia akan ditemani teman-teman Gen Z dari daerah setempat. Mereka bakal jadi guide lokal, cerita tentang budaya unik, makanan khas, sampai rahasia spot favorit mereka yang mungkin tidak ada di media sosial! Bayangin, healing sambil nambah insight baru? Yes, please!