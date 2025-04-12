Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Its Family Time! Saksikan Arbani Yasiz di My Comic Boyfriend di GTV!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |08:25 WIB
JAKARTA - Apa jadinya jika tokoh favorit dari komik tiba-tiba muncul di dunia nyata? Pasti seru banget! Seperti serial terbaru GTV, Amazing Original Series Vision+: My Comic Boyfriend yang tayang setiap hari Minggu pukul 22.00 WIB. Mengusung genre drama dan fantasi, serial ini menghadirkan kisah remaja yang ringan, imajinatif, dan penuh kejutan, cocok untuk generasi sekarang.

Disutradarai oleh Reka Wijaya, serial ini mempertemukan dua bintang muda Indonesia, Hanggini dan Arbani Yasiz, dalam kisah yang manis dan ajaib. Hanggini berperan sebagai Naya, siswi SMA yang mengidolakan main character dari komik favoritnya, Jetta, yang diperankan oleh Arbani.

Suatu hari, hal tak masuk akal terjadi! Jetta muncul di dunia nyata, hidup, berbicara, dan mengejutkan semua orang dengan mengaku sebagai pacar Naya. Kejadian aneh ini menjadi awal dari perjalanan yang membawa Naya pada banyak pelajaran tentang cinta, harapan, dan kenyataan.

Meski berangkat dari cerita fantasi, My Comic Boyfriend mengangkat tema-tema yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Mulai dari rasa kesepian, tekanan sosial, hingga kebutuhan untuk menemukan kenyamanan dalam dunia imajinasi, semuanya dikemas dengan ringan dan menghibur.

