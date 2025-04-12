Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |08:19 WIB
Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV
Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Buat kamu yang suka cerita penuh misteri dan kejutan, GTV menghadirkan serial spesial dari Vision+ Originals: Second Account. Tayang setiap Sabtu pukul 22.00 WIB, serial ini siap mengajakmu menyelami sisi gelap media sosial yang penuh rahasia.

Second Account diadaptasi dari Vision+ Originals Series yang sebelumnya telah menuai banyak pujian. Ceritanya tidak hanya mendebarkan, tapi juga emosional dan penuh makna—tepat untuk kamu yang gemar dengan genre thriller misteri yang menggugah pikiran.

Kisahnya berpusat pada Rini (Givina), seorang gadis muda yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kakaknya, Dewi (Naura Hakim), meninggal secara tragis. Awalnya, Dewi diduga tewas dalam kecelakaan biasa. Namun segalanya berubah ketika Rini menemukan akun media sosial anonim milik sang kakak. Dari akun misterius itulah Rini mulai menyadari bahwa Dewi menyimpan kehidupan rahasia yang bertolak belakang dari sosok ceria dan polos yang selama ini ia kenal.

Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV
Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV

Lebih dari sekadar serial misteri, Second Account juga menjadi cerminan realita dunia maya yang sering kali menipu. Media sosial, yang terlihat sempurna di permukaan, bisa menyimpan identitas ganda, rahasia besar, hingga kebohongan yang bahkan tak diketahui orang-orang terdekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement