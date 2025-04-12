Its Family Time! Rahasia di Balik Dunia Maya Saksikan Series Second Account di GTV

JAKARTA - Buat kamu yang suka cerita penuh misteri dan kejutan, GTV menghadirkan serial spesial dari Vision+ Originals: Second Account. Tayang setiap Sabtu pukul 22.00 WIB, serial ini siap mengajakmu menyelami sisi gelap media sosial yang penuh rahasia.

Second Account diadaptasi dari Vision+ Originals Series yang sebelumnya telah menuai banyak pujian. Ceritanya tidak hanya mendebarkan, tapi juga emosional dan penuh makna—tepat untuk kamu yang gemar dengan genre thriller misteri yang menggugah pikiran.

Kisahnya berpusat pada Rini (Givina), seorang gadis muda yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kakaknya, Dewi (Naura Hakim), meninggal secara tragis. Awalnya, Dewi diduga tewas dalam kecelakaan biasa. Namun segalanya berubah ketika Rini menemukan akun media sosial anonim milik sang kakak. Dari akun misterius itulah Rini mulai menyadari bahwa Dewi menyimpan kehidupan rahasia yang bertolak belakang dari sosok ceria dan polos yang selama ini ia kenal.

Lebih dari sekadar serial misteri, Second Account juga menjadi cerminan realita dunia maya yang sering kali menipu. Media sosial, yang terlihat sempurna di permukaan, bisa menyimpan identitas ganda, rahasia besar, hingga kebohongan yang bahkan tak diketahui orang-orang terdekat.