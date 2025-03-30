Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut

JAKARTA - Aurelie Moeremans kembali mencuri perhatian publik setelah membagikan momen lucu saat menggoda sang suami, Tyler Bigenho, dengan goyangan maut. Aksi tersebut ia unggah melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam video singkat itu, Aurelie tampil mengenakan sleeveless dress berwarna hijau dengan rambut dikuncir satu. Ia tampak asyik berjoget di belakang Tyler mengikuti irama lagu Everybody dari Backstreet Boys.

"Introvert juga kalau udah nyaman ya gini," tulis Aurelie dalam keterangannya.

Sementara itu, Tyler tampak kebingungan melihat tingkah sang istri. Ia seolah tak menyangka Aurelie yang selama ini dikenal pemalu justru tampil begitu ekspresif.

Namun, momen tersebut ternyata hanya sebatas konten. Aurelie dan Tyler diketahui menirukan aksi sepasang burung lovebird di dalam sangkar, di mana si betina menggoda pasangannya sebelum kawin.

Meski hanya bercanda, video mereka sukses menghibur warganet. Banyak yang merasa terhibur dengan kelakuan pasangan yang menikah pada Desember 2024 lalu ini.