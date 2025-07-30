Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |13:18 WIB
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama (Foto: IG Aurelie)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho. Setelah resmi menikah, Aurelie kini tengah mengandung anak pertamanya.

Kebahagiaan ini dibagikan langsung oleh Aurelie lewat sebuah video manis di akun Instagram miliknya. Dalam video tersebut, ia memberikan sebuah surat kejutan untuk sang suami yang berisi kabar Tyler akan menjadi seorang ayah.

“Satu-satunya hal yang lebih baik daripada memiliki kamu sebagai suamiku adalah bayi kita memiliki kamu sebagai ayah,” tulis Aurelie dalam suratnya.

Awalnya, Tyler tampak tidak percaya dengan kabar yang disampaikan sang istri. Namun, keraguan itu segera berubah menjadi kebahagiaan setelah Aurelie menunjukkan alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif.

Reaksi Tyler pun penuh haru. Ia langsung melompat kegirangan dan memeluk Aurelie dengan penuh semangat. Ekspresi syok bercampur bahagia tergambar jelas di wajahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140110/aurelie_moeremans-gEdb_large.jpg
Aurelie Moeremans Menangis Lihat Hasil MRI, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136955/aurelie_moeremans-zy3u_large.jpg
Aurelie Moeremans Gegar Otak, Mohon Doa Jelang Jalani MRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134386/aurel_hermansyah-8743_large.jpg
Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127215/aurelie_moeremans-xmH0_large.jpg
Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104518/aurelie_moeremans-4eiT_large.jpg
Aurelie Moeremans Tabrakan Beruntun di Amerika, Alami Gegar Otak Ringan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement