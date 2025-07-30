Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho. Setelah resmi menikah, Aurelie kini tengah mengandung anak pertamanya.

Kebahagiaan ini dibagikan langsung oleh Aurelie lewat sebuah video manis di akun Instagram miliknya. Dalam video tersebut, ia memberikan sebuah surat kejutan untuk sang suami yang berisi kabar Tyler akan menjadi seorang ayah.

“Satu-satunya hal yang lebih baik daripada memiliki kamu sebagai suamiku adalah bayi kita memiliki kamu sebagai ayah,” tulis Aurelie dalam suratnya.

Awalnya, Tyler tampak tidak percaya dengan kabar yang disampaikan sang istri. Namun, keraguan itu segera berubah menjadi kebahagiaan setelah Aurelie menunjukkan alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif.

Reaksi Tyler pun penuh haru. Ia langsung melompat kegirangan dan memeluk Aurelie dengan penuh semangat. Ekspresi syok bercampur bahagia tergambar jelas di wajahnya.