HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:14 WIB
Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega
Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG – Pengusaha sekaligus influencer Gilang Widya Pramana dan istrinya, Shandy Purnamasari, hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram Isa Zega. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, ini beragendakan pemberian kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Shandy Purnamasari, yang mengenakan pakaian kombinasi cokelat dan hitam, tiba lebih dulu di ruang sidang pada Selasa pagi (25/3/2025). Ia didampingi oleh suaminya, Gilang Widya Pramana.

Sebelum persidangan dimulai di Ruang Garuda sekitar pukul 10.55 WIB, terdakwa Isa Zega sempat menyalami Shandy dan Gilang yang duduk di bangku pertama ruang sidang.

Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega
Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega

Dalam sidang ini, jaksa menghadirkan tiga saksi, yakni Shandy Purnamasari sebagai pelapor serta dua karyawan yang bekerja dengannya. Shandy menjadi saksi pertama yang memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Di hadapan hakim, Shandy menjelaskan bahwa ia melaporkan Isa Zega ke ranah hukum karena merasa mendapat ancaman, fitnah, serta pencemaran nama baik yang merusak harkat dan martabat keluarganya.

Masalah ini bermula pada 14 September 2024 ketika rekan kerjanya, Dokter Oki, menanyakan apakah boleh memberikan nomor telepon Shandy kepada Isa Zega.

"Dokter Oki menghubungi saya, menanyakan apakah boleh memberikan nomor saya ke Isa Zega. Saya menolak karena tidak mengenalnya," ujar Shandy di persidangan.

Namun, beberapa hari kemudian, pada 17–18 September 2024, Isa Zega diduga mengunggah konten di media sosial yang menyudutkan brand skincare milik Shandy, MS Glow. Setelah itu, Isa kembali meminta nomor telepon Shandy melalui Dokter Oki.

"Tiga kali dia meminta nomor saya. Dua kali saya tolak, akhirnya yang ketiga saya izinkan," lanjutnya.

Setelah bertukar kontak, komunikasi antara keduanya berlanjut melalui WhatsApp. Isa Zega bahkan mengajak Shandy bertemu di Jakarta. Namun, karena saat itu ia berada di Malang, Shandy menolak ajakan tersebut.

Menurut Shandy, setelah penolakan itu, Isa mulai melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya dan brand MS Glow. Dalam unggahan Instagram Story, Isa menyebut bahwa pemilik MS Glow adalah dalang huru-hara skincare.

"Saya sempat bertanya, kenapa mengatakan hal itu? Isa bilang karena belum bertemu saya," jelas Shandy.

 

