HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Bahagia Nikita Mirzani Masuk Penjara

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |20:39 WIB
Isa Zega Bahagia Nikita Mirzani Masuk Penjara
Isa Zega Bahagia Nikita Mirzani Masuk Penjara. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Kabar Nikita Mirzani masuk bui imbas dugaan pemerasan sudah sampai ke telinga Isa Zega. Dia mengaku, senang karena akhirnya seterunya itu merasakan apa yang dirasakannya saat ini.

Isa menyebut, apa yang dikeluhkan ibu tiga anak itu sebenarnya sama dengan yang dialaminya saat ini. Isa yang dilaporkan pengusaha Shandy Purnamasari juga merasa kasusnya bergulir sangat cepat. 

Polda Jawa Timur, menurutnya, hanya butuh waktu 3 hari untuk memproses dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Hal itu, berbeda ketika Isa Zega melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada 2023.

Isa Zega
Isa Zega bahagia saat tahu Nikita Mirzani masuk penjara. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)

“Itu panggilan pertamanya saja baru ada setelah 1 tahun 3 bulan,” ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, pada Selasa (11/3/2025).

Isa Zega menjalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pengusaha Shandy Purnamasari, pada 25 Februari 2025. Isa diseret ke meja hijau karena diduga menyebut Shandy dengan sebutan Shaun the Sheep.



