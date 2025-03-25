Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Improvisasi Angie Carvalho Bawakan Asal Kau Bahagia Diganjar 5 Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |00:05 WIB
Improvisasi Angie Carvalho Bawakan <i>Asal Kau Bahagia</i> Diganjar 5 <i>Standing Ovation</i> Juri Indonesian Idol Season XIII
Improvisasi Angie Carvalho Bawakan Asal Kau Bahagia Diganjar 5 Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Angie Carvalho lagi-lagi menunjukkan performa terbaiknya saat tampil di babak Spektakuler Show 9 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/3/2025) malam. Setelah duet bersama Fajar, kini ia tampil solo membawakan lagu Asal Kau Bahagia

Diiringi Andi Rianto, Angie membuat lagu populer Armada itu terkesan lebih dramatis dengan penghayatan luar biasa. Anang Hermansyah mengaku takjub dengan aransemen yang dibuat Andi Rianto untuk Angie.

"Andi Rianto mengantarkan Angie menjadi diva malam ini. Banyak hal yang sebenarnya aku gak berekspektasi bahwa kamu akan improvisasi di situ. Tapi kamu dikasih ruang sama Mas Andi Rianto dan kamu bisa membawakannya dengan tenang. Mahal sih itu!” ujar Anang.

Bahkan BCL sampai kehabisan kata-kata untuk meluapkan perasaan bangganya melihat penampilan Angie yang seperti sedang konser. BCL kembali menegaskan bahwa Angie layak sampai ke final.

Angie Carvalho
Improvisasi Angie Carvalho Bawakan Asal Kau Bahagia Diganjar 5 Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

"Dari awalnya saja udah 'wow' ya. Aku selalu kehabisan kata-kata untuk mengomentari Angie. Kamu hebat banget, sudah kayak yang punya panggung. Kamu harus ada di final sih,” kata pelantun Sunny itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement