Improvisasi Angie Carvalho Bawakan Asal Kau Bahagia Diganjar 5 Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Angie Carvalho lagi-lagi menunjukkan performa terbaiknya saat tampil di babak Spektakuler Show 9 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/3/2025) malam. Setelah duet bersama Fajar, kini ia tampil solo membawakan lagu Asal Kau Bahagia.

Diiringi Andi Rianto, Angie membuat lagu populer Armada itu terkesan lebih dramatis dengan penghayatan luar biasa. Anang Hermansyah mengaku takjub dengan aransemen yang dibuat Andi Rianto untuk Angie.

"Andi Rianto mengantarkan Angie menjadi diva malam ini. Banyak hal yang sebenarnya aku gak berekspektasi bahwa kamu akan improvisasi di situ. Tapi kamu dikasih ruang sama Mas Andi Rianto dan kamu bisa membawakannya dengan tenang. Mahal sih itu!” ujar Anang.

Bahkan BCL sampai kehabisan kata-kata untuk meluapkan perasaan bangganya melihat penampilan Angie yang seperti sedang konser. BCL kembali menegaskan bahwa Angie layak sampai ke final.

Improvisasi Angie Carvalho Bawakan Asal Kau Bahagia Diganjar 5 Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

"Dari awalnya saja udah 'wow' ya. Aku selalu kehabisan kata-kata untuk mengomentari Angie. Kamu hebat banget, sudah kayak yang punya panggung. Kamu harus ada di final sih,” kata pelantun Sunny itu.