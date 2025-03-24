Duet Manis Fajar Noor dan Angie Carvalho di Indonesian Idol Season XIII Bikin BCL Merinding

JAKARTA - Fajar Noor dan Angie Carvalho menampilkan chemistry manis dengan membawakan lagu Putus Atau Terus milik Judika dalam babak Spektakuler Show 9 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/3/2025) malam.

Pasangan duet dengan nama Fangie ini bernyanyi dengan penuh penghayatan membuat penonton di studio hanyut dalam kebimbangan yang mereka tuturkan lewat lagu tersebut.

Chemistry Fajar dan Angie tak hanya terlihat dalam harmonisasi bernyanyi, namun juga body language dan ekspresi ciamik yang membuat lima judges memberikan standing ovation untuk mereka.

Duet manis Fajar Noor dan Angie Carvalho di panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Saking kuatnya chemistry mereka, Anang Hermansyah merasa Fangie seperti melihat pasangan yang sudah terbiasa berduet bertahun-tahun. “Keren banget! Luar biasa, match banget di atas panggung,” pujinya.

Anang menambahkan, “Duet kalian kawin banget. Kayak sudah duet selama 10 tahun. Angie bagus banget improvisasinya, kamu semakin enjoy di atas panggung. Fajar juga semakin keren!”