Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya, Rossa sampai Speechless!

JAKARTA - Angie Carvalho lagi-lagi menunjukkan performa terbaiknya di panggung Indonesian Idol Season XIII yang digelar pada Senin (3/3/2025) malam.

Peserta asal Banjarmasin itu tampil penuh penghayatan, membawakan lagu sang idola, Lyodra, berjudul Tak Selalu Memiliki. Angie dinilai mampu menggambarkan suasana lagu tersebut hingga menjadikannya sebagai milik sendiri.

Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya. (Foto: MNC Media)

Rossa sampai kehabisan kata memuji Angie. “Kamu setiap minggu selalu menunjukkan peningkatan. Kalau Lyodra dengar, dia pasti senang banget dengan cara kamu menyanyikan lagu ini," ujarnya.

Namun pelantun Pudar tersebut mengingatkan Angie agar lebih mendalami rasa dalam setiap lirik yang dinyanyikannya. Memanfaatkan eye contact dan bahasa tubuh lebih luwes dalam menyampaikan makna.

Judika pun mengamini apa yang disampaikan Rossa. Dia berharap Angie bisa lebih ekspresif, sehingga penonton juga ikut merasakan apa yang dirasakan ketika membawakan sebuah lagu.