Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya, Rossa sampai Speechless!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |02:22 WIB
Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya, Rossa sampai Speechless!
Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya, Rossa sampai Speechless! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Angie Carvalho lagi-lagi menunjukkan performa terbaiknya di panggung Indonesian Idol Season XIII yang digelar pada Senin (3/3/2025) malam. 

Peserta asal Banjarmasin itu tampil penuh penghayatan, membawakan lagu sang idola, Lyodra, berjudul Tak Selalu Memiliki. Angie dinilai mampu menggambarkan suasana  lagu tersebut hingga menjadikannya sebagai milik sendiri. 

Angie Carvalho
Angie Carvalho Tampil Memukau dengan Angel Voice Andalannya. (Foto: MNC Media)

Rossa sampai kehabisan kata memuji Angie. “Kamu setiap minggu selalu menunjukkan peningkatan. Kalau Lyodra dengar, dia pasti senang banget dengan cara kamu menyanyikan lagu ini," ujarnya.

Namun pelantun Pudar tersebut mengingatkan Angie agar lebih mendalami rasa dalam setiap lirik yang dinyanyikannya. Memanfaatkan eye contact dan bahasa tubuh lebih luwes dalam menyampaikan makna.

Judika pun mengamini apa yang disampaikan Rossa. Dia berharap Angie bisa lebih ekspresif, sehingga penonton juga ikut merasakan apa yang dirasakan ketika membawakan sebuah lagu.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement