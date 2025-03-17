Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelawak Nunung Akui Penyakitnya Katarak hingga Kanker karena Pola Hidup Masa Muda

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |12:02 WIB
Pelawak Nunung Akui Penyakitnya Katarak hingga Kanker karena Pola Hidup Masa Muda (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pelawak Nunung Srimulat menjelaskan penyebab penyakit seriusnya timbul seperti katarak hingga kanker payudara. Dia tak menampik kondisi itu picu karena pola hidup di masa muda.

"4 bulan kemudian setelah jual aset, saya itu kan sakit kanker, kemudian saya harus operasi mata juga harus diganti semua hitamnya ada katarak di dalam jadi udah nggak berfungsi mata saya ini, habis itu banyak lah," beber Nunung di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Nunung menyadari, di usianya sekarang banyak penyakit yang bisa timbul akibat pikiran negatif. 

Namun, dia juga tak menampik kalau penyakitnya saat ini juga diakibatkan dari pola hidup yang buruk di masa muda. 

