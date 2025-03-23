Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Bakal Jadi Mualaf

Reaksi Berbeda Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Bakal Jadi Mualaf. (Foto: Instagram/@sumargodenny/hotmanparisofficial)

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman sempat mengklaim tiga public figure non-muslim akan segera menjadi mualaf. Mereka adalah Hotman Paris Hutapea, Denny Sumargo, dan Willie Salim.

Sang ustadz menilai, ketiga public figure itu menjalankan gaya hidup seorang muslim dengan bersedekah, membangun masjid, hingga berkurban. Lalu bagaimana tanggapan ketiga public figure tersebut?

Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Segera Jadi Mualaf. (Foto: Okezone)

Denny Sumargo lewat podcast miliknya, tegas membantah klaim sang ustadz. Dia mengatakan, hingga kini masih memegang teguh agama Kristen yang dianutnya selama ini.

“Kalau ditanya saya ikut siapa? Saya akan bilang, saya ikut Yesus,” katanya dihadapan Ustadz Derry Sulaiman dan komika Priska Baru Segu dalam podcast CURHAT BANG, pada 12 Maret 2025.

Berbeda dengan Denny, Hotman Paris Hutapea terlihat lebih hati-hati dalam menanggapi kabar dirinya akan segera mualaf. Kepada awak media, dia menegaskan tak akan menanggapi pertanyaan soal agama.