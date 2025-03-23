Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Bakal Jadi Mualaf

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |00:30 WIB
Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Bakal Jadi Mualaf
Reaksi Berbeda Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Bakal Jadi Mualaf. (Foto: Instagram/@sumargodenny/hotmanparisofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman sempat mengklaim tiga public figure non-muslim akan segera menjadi mualaf. Mereka adalah Hotman Paris Hutapea, Denny Sumargo, dan Willie Salim.

Sang ustadz menilai, ketiga public figure itu menjalankan gaya hidup seorang muslim dengan bersedekah, membangun masjid, hingga berkurban. Lalu bagaimana tanggapan ketiga public figure tersebut?

Uang Dibawa Kabur Mantan Manajernya, Pebasket Sombong Denny Sumargo Bereaksi
Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Segera Jadi Mualaf. (Foto: Okezone)

Denny Sumargo lewat podcast miliknya, tegas membantah klaim sang ustadz. Dia mengatakan, hingga kini masih memegang teguh agama Kristen yang dianutnya selama ini. 

“Kalau ditanya saya ikut siapa? Saya akan bilang, saya ikut Yesus,” katanya dihadapan Ustadz Derry Sulaiman dan komika Priska Baru Segu dalam podcast CURHAT BANG, pada 12 Maret 2025.

Berbeda dengan Denny, Hotman Paris Hutapea terlihat lebih hati-hati dalam menanggapi kabar dirinya akan segera mualaf. Kepada awak media, dia menegaskan tak akan menanggapi pertanyaan soal agama.

Hotman Paris Bantah Tuduhan CMNP, Tegas Siap Gugat Balik
Beda Sikap Denny Sumargo dan Hotman Paris saat Dikabarkan Segera Jadi Mualaf. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement