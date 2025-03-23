Reaksi Judika Disebut Nyolong Lagu oleh Ahmad Dhani

JAKARTA - Judika akhirnya buka suara setelah Ahmad Dhani melontarkan sindiran terkait penggunaan lagu-lagu Dewa 19 dalam penampilannya. Sebelumnya, Ahmad Dhani sempat mengkritik manajemen Judika yang tidak membayar direct licensing sebesar Rp5 juta untuk membawakan lagu Dewa 19.

Menanggapi hal tersebut, Judika menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang suka mencuri lagu dan meyakini Ahmad Dhani pun mengetahui hal itu. Ia juga mengaku tidak ingin mempermasalahkan sindiran tersebut karena tetap menganggap Ahmad Dhani sebagai panutan dalam bermusik.

"Ahmad Dhani (aku panggilnya Pakde) itu panutan aku di musik, pernah bareng di Mahadewa band. Jadi kalaupun dia marah-marah, aku nggak masalah dan nggak usah dibalas, karena sesungguhnya dia tahu aku bukan maling yang suka nyolong, apalagi maunya gratisan," ujar Judika melalui unggahan Instagram-nya pada Minggu (23/3/2025).

Sebagai langkah kehati-hatian, Judika memilih untuk tidak menyanyikan lagu-lagu yang komposernya menginginkan sistem direct license, yaitu pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

"Sebelum semuanya jelas dan berkekuatan hukum, aku memang sementara tidak menyanyikan lagu-lagu pencipta yang memperjuangkan direct license," jelasnya.

Meski begitu, Judika tetap menghormati para pencipta lagu yang berjuang untuk mendapatkan hak mereka.