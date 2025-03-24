Kronologi Perseteruan Judika vs Ahmad Dhani, Pecah Kongsi Akibat Royalti

JAKARTA - Penyanyi Judika dan Ahmad Dhani tengah menjadi sorotan setelah berseteru soal lagu Dewa 19 hingga direct license. Judika sendiri memilih untuk tidak membawakan lagu Dewa 19 lagi dalam setiap konsernya.

Kronologi perseteruan Judika dan Ahmad Dhani sendiri bermula dari salah satu unggahan pentolan Dewa 19 soal pembayaran royalti melalui direct license yang dilakukan sang penyanyi.

1. Ahmad Dhani Sebut Judika Bayar Royalti Lewat Direct License

Pada unggahan itu, Ahmad Dhani mengaku mendapat transferan uang Rp15 juta dari Judika yang hendak menyanyikan beberapa lagu milik Dewa 19. Ahmad Dhani pun menjadikan hal itu sebagai contoh aksi direct licence yang selama ini ia suarakan.

"Untung ada chatnya, chatnya saya masukin IG. Itu ada tanggalnya kan, entah setahun lalu. Tapi jelas, awalnya (unggah bukti transfer) saya memberi apresiasi pada Judika yang sudah melakukan direct license," ujar Ahmad Dhani seperti yang dikutip dari video YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita baru-baru ini.

2. Judika Bantah Lakukan Direct License

Menanggapi hal itu, Judika akhirnya buka suara bicara. Dia membenarkan bahwa Ahmad Dhani pernah menagihnya untuk membayar royalti setelah membawakan Separuh Nafas melalui direct licence.

Hanya saja, Judika merasa bahwa dirinya di framing dengan postingan Ahmad Dhani.

"Jadi saya waktu dulu vokalis MahaDewa, teman-teman tau cukup lama dan saya terbiasa menyanyikan lagu Dewa 19 waktu di Dewa 19. Begitu saya berpisah, saya solo sendiri dengan album saya, di dalam lagu-lagu saya yang kebanyakan mellow, saya butuh lagu-lagu yang up beat dan biasa saya bawakan Separuh Nafas," ujar Judika dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025) malam,

"Jadi di satu waktu, aku nyanyi di luar kota, tiba-tiba pulang nyanyi tuh dari manajemennya Mas Dhani bilang ke manajemen aku, ‘Jud, nyanyi lagu Separuh Nafas ya? gini-gini, sekarang bayar ya’ karena oh gitu, ‘yaudah mas, berapa?’. Waktu itu disebut kalau nggak salah Rp5 juta, ‘oke besok saya akan bayar’, singkatnya seperti itu, besoknya dihubungi kalau itu nggak usah dibayar. Karena nanti aja, yang nextnya kalau Judika nyanyi lagi, nanti itu baru bayar berlaku setelah dikasih tau," sambungnya.

3. Judika Ogah Bawakan Lagu Dewa 19 Lagi

Judika mengaku sempat menyetujui pembayaran royalti kepada Ahmad Dhani lewat sistem direct licence. Dia mengaku hal ini dilakukan dengan niat mencegah konflik panjang sekaligus memenuhi permintaan Ahmad Dhani.

Ketika hendak membayar, Ahmad Dhani membebaskan Judika untuk membayar dengan alasan karena ketidaktahuan sang penyanyi.

Namun, Judika untuk pertunjukkan selanjutnya memutuskan untuk tak lagi membawakan lagu Dewa 19.

"Nah, setelah itu saya nyanyi di perform-perform saya, saya nggak pernah lagi bawa lagunya Dewa 19 sama sekali, karena saya nggak tahu aturannya seperti apa nih yang berlaku gitu. Jadi saya nggak mau nanti jadi sama-sama ngak enak gitu,” lanjut Judika.