HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |22:02 WIB
Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati
Judika
A
A
A

JAKARTA - Judika merayakan Natal 2024 dengan cara yang berbeda dari biasanya. Penyanyi kenamaan ini mengajak kedua anaknya untuk berbagi kebahagiaan Natal di Panti Asuhan dan Panti Jompo Berkat Kasih Immanuel, Jakarta Utara.

Momen spesial tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Judika Duma Family. Dalam video tersebut, Judika tampak antusias mengenakan busana serba putih saat bersiap menuju panti asuhan.

Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati
Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati

"Guys, hari ini kita mau Natalan dengan cara berbeda. Kita akan rayakan bersama teman-teman di panti asuhan," ujar Judika, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

Judika menjelaskan bahwa kali ini ia ingin membawa kebahagiaan Natal langsung ke panti asuhan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika ia mengundang panti asuhan ke rumahnya.

"Tujuannya supaya kita bisa berbagi kasih Natal dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kali ini, kita yang menghampiri mereka," kata pelantun lagu Bukan Dia Tapi Aku tersebut.

Tak hanya itu, Judika juga membawa kedua anaknya untuk ikut merasakan pengalaman tersebut. Ia ingin mengajarkan nilai empati dan persaudaraan kepada anak-anaknya melalui interaksi langsung dengan teman-teman sebayanya di panti asuhan.

"Saya ingin anak-anak punya rasa empati dan memahami bahwa ada teman-teman seusia mereka yang tidak seberuntung mereka," ujarnya.

 

