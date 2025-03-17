Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fajar Noor Bikin Judika Terpukau di Opening Top 7 Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:00 WIB
Fajar Noor Bikin Judika Terpukau di Opening Top 7 Indonesian Idol Season XIII
Fajar Noor Bikin Judika Terpukau di Opening Top 7 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Fajar Noor sukses menjadi pembuka Top 7 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/3/2025) malam. Setelah tampil memukau minggu lalu, dia kembali bikin judges terpesona lewat lagu Merasa Indah dari Tiara Andini.

Lagu dengan genre balled tersebut berhasil dibawakan Fajar dengan baik dan membuat penonton ikut menggalau bersama. Penampilan kontestan ini juga bikin judges Judika terpukau berkat kelembutan suaranya.

“Kamu punya tantangan untuk menyanyikan lagu perempuan. Tapi karakter kamu memang kuat banget. Colour kamu itu kuat,” jelas Judika.

Fajar juga membawakan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan tentunya menunjukan karakter vokal yang khas. Tak heran, penampilan Fajar berhasil bikin baper satu studio.

Selain Fajar Noor, panggung Indonesian Idol Season XIII dimeriahkan oleh Mesa Hira, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, dan Kenriz. Dukung terus kontestan jagoan Anda dengan memberikan vote lewat RCTI+.*

(SIS)

