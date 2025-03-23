Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi

JAKARTA - Agnez Mo dan Adam Rosyadi telah menjalin hubungan asmara selama empat tahun. Untuk merayakan momen istimewa ini, Agnez membagikan potret romantis mereka disertai pesan cinta yang begitu menyentuh. Dalam unggahannya, terlihat jelas betapa dalam perasaan Agnez kepada sang kekasih yang selalu setia menemaninya.

Bagi Agnez Mo, Adam Rosyadi bukan sekadar pasangan, tetapi juga rumah yang selalu menjadi tempat ternyamannya untuk kembali. Menariknya, Agnez mengungkapkan bahwa ia tak pernah merasa sedang mencari ‘rumah’, namun ternyata menemukannya dalam sosok Adam.

"Oke, ini mungkin postingan yang terlambat karena kita lebih sibuk menjalani hidup kita sendiri (bukan hanya di media sosial). Tapi, empat tahun lalu, aku menemukan sesuatu yang bahkan tidak kusadari sedang kucari—rumah. Bukan tempat, bukan momen, melainkan dirimu," tulis Agnez dalam unggahannya.

Bersama Adam, Agnez selalu merasa aman dan nyaman. Adam adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya, dalam situasi apa pun.

"Kau telah menjadi tempat amanku, ketenanganku di tengah kekacauan, tempatku bersandar saat dunia terasa tidak menentu. Saat tidak ada orang lain di sana, kaulah yang tetap ada. Kau tidak pernah membiarkanku merasa sendirian, bahkan dalam keheningan. Kau tetap tinggal, kau memelukku," lanjutnya.

Agnez pun mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa dicintai dengan begitu tulus oleh Adam.

"Kau mencintaiku dengan cara yang bahkan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan untuk itu, aku sangat bersyukur," ungkapnya.