Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |06:01 WIB
Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi
Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi (Foto: IG Agnez)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo dan Adam Rosyadi telah menjalin hubungan asmara selama empat tahun. Untuk merayakan momen istimewa ini, Agnez membagikan potret romantis mereka disertai pesan cinta yang begitu menyentuh. Dalam unggahannya, terlihat jelas betapa dalam perasaan Agnez kepada sang kekasih yang selalu setia menemaninya.

Bagi Agnez Mo, Adam Rosyadi bukan sekadar pasangan, tetapi juga rumah yang selalu menjadi tempat ternyamannya untuk kembali. Menariknya, Agnez mengungkapkan bahwa ia tak pernah merasa sedang mencari ‘rumah’, namun ternyata menemukannya dalam sosok Adam.

"Oke, ini mungkin postingan yang terlambat karena kita lebih sibuk menjalani hidup kita sendiri (bukan hanya di media sosial). Tapi, empat tahun lalu, aku menemukan sesuatu yang bahkan tidak kusadari sedang kucari—rumah. Bukan tempat, bukan momen, melainkan dirimu," tulis Agnez dalam unggahannya.

Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi
Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi

Bersama Adam, Agnez selalu merasa aman dan nyaman. Adam adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya, dalam situasi apa pun.

"Kau telah menjadi tempat amanku, ketenanganku di tengah kekacauan, tempatku bersandar saat dunia terasa tidak menentu. Saat tidak ada orang lain di sana, kaulah yang tetap ada. Kau tidak pernah membiarkanku merasa sendirian, bahkan dalam keheningan. Kau tetap tinggal, kau memelukku," lanjutnya.

Agnez pun mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa dicintai dengan begitu tulus oleh Adam.

"Kau mencintaiku dengan cara yang bahkan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan untuk itu, aku sangat bersyukur," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184484/agnez_mo-7YjC_large.jpg
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement