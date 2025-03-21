DMD Panggung Rezeki: The Power of Mister Glowing Bikin Peserta Tampil Eye Catching

DMD Panggung Rezeki: The Power of Mister Glowing Bikin Peserta Tampil Eye Catching. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki kembali menghadirkan keseruan dan kejutan yang tak terduga. Acara ini tak sekadar hiburan, namun juga wadah bagi para peserta meraih impian dan mendapatkan rezeki luar biasa.

Hadiah jutaan rupiah siap diperebutkan, menjadikan acara ini semakin menarik dan penuh harapan. Salah satu momen mengejutkan dalam acara ini adalah transformasi luar biasa yang dialami oleh Lina, peserta DMD Panggung Rezeki.

Dibantu Caren Delano si Mister Glowing, penampilan Lina berubah menjadi lebih muda dan cantik. Make over yang terinspirasi dari gaya ikonik Inul Daratista itu membuat Lina merasa lebih percaya diri.

Selama 7 tahun berkarier di dunia hiburan, Lina mengaku, tidak pernah merasa secantik itu selama manggung. “Dari rambut hingga keseluruhan penampilan, saya benar-benar puas!” kata Lina memuji karya Caren.

DMD Panggung Rezeki semakin seru dengan dukungan host Irfan Hakim dan deretan juri profesional: Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano, Vega Darwanti, dan Denada. Mereka hadir untuk memberikan tantangan seru dan kejutan-kejutan dari Tuan Takur.