Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki: The Power of Mister Glowing Bikin Peserta Tampil Eye Catching

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |23:30 WIB
DMD Panggung Rezeki: The Power of Mister Glowing Bikin Peserta Tampil <i>Eye Catching</i>
DMD Panggung Rezeki: The Power of Mister Glowing Bikin Peserta Tampil Eye Catching. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki kembali menghadirkan keseruan dan kejutan yang tak terduga. Acara ini tak sekadar hiburan, namun juga wadah bagi para peserta meraih impian dan mendapatkan rezeki luar biasa. 

Hadiah jutaan rupiah siap diperebutkan, menjadikan acara ini semakin menarik dan penuh harapan. Salah satu momen mengejutkan dalam acara ini adalah transformasi luar biasa yang dialami oleh Lina, peserta DMD Panggung Rezeki.

Dibantu Caren Delano si Mister Glowing, penampilan Lina berubah menjadi lebih muda dan cantik. Make over yang terinspirasi dari gaya ikonik Inul Daratista itu membuat Lina merasa lebih percaya diri. 

Selama 7 tahun berkarier di dunia hiburan, Lina mengaku, tidak pernah merasa secantik itu selama manggung. “Dari rambut hingga keseluruhan penampilan, saya benar-benar puas!” kata Lina memuji karya Caren. 

DMD Panggung Rezeki semakin seru dengan dukungan host Irfan Hakim dan deretan juri profesional: Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano, Vega Darwanti, dan Denada. Mereka hadir untuk memberikan tantangan seru dan kejutan-kejutan dari Tuan Takur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement