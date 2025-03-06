Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Demi Kesembuhan Mata Sang Ayah, Peserta Ini Bawa Jutaan Rupiah dari DMD Panggung Rezeki

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |20:52 WIB
Demi Kesembuhan Mata Sang Ayah, Peserta Ini Bawa Jutaan Rupiah dari DMD Panggung Rezeki
Demi Kesembuhan Mata Sang Ayah, Peserta Ini Bawa Jutaan Rupiah dari DMD Panggung Rezeki. (Foto: MNC Media)
JAKARTADMD Panggung Rezeki terus menghadirkan keseruan tanpa batas. Acara ini tak hanya sekadar hiburan biasa, namun juga menjadi tempat di mana mimpi bisa menjadi nyata.

Setiap peserta memiliki kesempatan untuk meraih rezeki luar biasa dengan hadiah jutaan rupiah yang siap dibawa pulang. Program ini dipandu Irfan Hakim dengan Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano, Vega Darwanti, dan Denada sebagai juri,

DMD Panggung Rezeki menghadirkan tantangan seru yang penuh kejutan dari Tuan Takur. Mereka semua siap membantu para peserta mewujudkan impian mereka.

Tidak hanya itu, tiga biduan berbakat: Mayangsari Ambyar, Wina KDI, dan Vanny KSB, juga turut membantu Denada dalam mencari peserta terbaik yang akan menjadi bintang dalam satu malam.

Setiap episode selalu penuh kejutan tak terduga, termasuk cerita-cerita yang mengharukan. Salah satunya, kisah perjuangan Safira, seorang anak yang berjuang demi operasi mata sang ayah.

Halaman:
1 2
