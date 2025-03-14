Demi Sang Ayah, Peserta Ini Tampil Memukau di Hadapan Juri DMD Panggung Rezeki

JAKARTA - Keseruan tanpa batas hadir di DMD Panggung Rezeki, tempat mimpi jadi nyata. Bukan sekedar acara hiburan biasa, setiap peserta memiliki kesempatan untuk meraih rezeki luar biasa.

DMD Panggung Rezeki ditayangkan di MNCTV ditayangkan secara langsung setiap Jumat - Rabu pukul 21.30 WIB di MNCTV. Bertabur bintang dan banyak kejutan bombastis dari Tuan Takur.

Dengan tantangan seru hingga hadiah jutaan rupiah siap di bawa pulang. Setiap episodenya selalu penuh kejutan tak terduga hingga cerita mengharukan.

Salah satunya, cerita perjuangan Safira yang tampil untuk mendapatkan tambahan biaya pengobatan sang ayah agar bisa melihat.

Safira berhasil tampil memukau dan akhirnya Tuan Takur memberikan hadiah sebesar Rp15 juta kepadanya sebagai bentuk apresiasi.