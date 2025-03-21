Yuk, Ajari si Kecil Berpuasa Bersama Cocomelon di GTV

Belajar puasa menjadi menyenangkan bersama Cocomelon, hanya di GTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bulan Ramadan jadi momen yang tepat untuk mengajarkan si kecil tentang kebiasaan baik, termasuk berpuasa. Namun, mengenalkan konsep puasa kepada anak-anak tentu memerlukan cara yang menyenangkan.

Salah satu cara terbaik adalah melalui tayangan edukatif yang mudah dipahami dan menghibur. Karena itu, GTV menghadirkan Cocomelon untuk menemani pagi si kecil dengan lagu-lagu ceria yang tidak hanya menghibur, namun juga mengajarkan nilai-nilai positif menyenangkan.

Setiap episodenya akan ada petualangan seru bersama JJ, TomTom, YoYo, dan teman-temannya yang mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menunggu waktu makan, berbagi dengan sesama, serta menjaga kebersihan yang bisa diterapkan selama Ramadan.

Dengan lagu-lagu yang easy listening, anak-anak dapat lebih mudah menghafal dan memahami nilai-nilai kebaikan. Karena itu, pastikan si kecil tidak melewatkan keseruan Cocomelon di GTV setiap hari pukul 06.00 WIB.

Agar menonton GTV tetap jernih, pastikan Anda melakukan scan ulang kanal digital GTV sesuai kota masing- masing. Jika mengalami gangguan sinyal, periksa kembali pengaturan Set Top Box, sambungan kabel antena, atau posisi antena.