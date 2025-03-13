Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ajak si Kecil Belajar Puasa Lewat Lagu-Lagu Easy Listening di Cocomelon GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |20:50 WIB
Ajak si Kecil Belajar Puasa Lewat Lagu-Lagu Easy Listening di Cocomelon GTV
Ajak si Kecil Belajar Puasa Lewat Lagu-Lagu Easy Listening di Cocomelon GTV . (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ramadan adalah momen istimewa untuk mengajarkan si kecil tentang kebiasaan baik, termasuk berpuasa. Agar proses belajar menyenangkan, Cocomelon akan menemani dengan lagu-lagu edukatif yang seru dan bikin happy.

Setiap episodenya dirancang untuk membantu tumbuh kembang anak dengan cara menyenangkan. Melalui petualangan seru JJ, TomTom, YoYo, dan teman-temannya, si kecil bisa belajar tentang kesabaran saat menunggu waktu berbuka puasa.

Cocomelon juga mengajarkan pentingnya berbagi dengan sesama serta kebiasaan baik, seperti makan dengan baik dan menjaga kebersihan. Semua dikemas dalam lagu-lagu ceria yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama.

Tidak hanya menghibur, Cocomelon juga membantu orangtua dalam memberikan edukasi dini kepada anak-anak. Dengan tayangan yang penuh warna dan animasi menarik, si kecil akan lebih mudah memahami nilai-nilai puasa lewat lagu yang catchy.

Jangan lewatkan keseruan Cocomelon selama bulan Ramadan di GTV, setiap hari pukul 06.00 WIB. Pastikan si kecil mengikuti episode demi episode animasi edukatif ini.

