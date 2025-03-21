Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Utami Somasi Mantan Rekan Kerja dalam Kasus Penggelapan Uang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |13:00 WIB
Fuji Utami Somasi Mantan Rekan Kerja dalam Kasus Penggelapan Uang (Foto: IG Fuji)
Fuji Utami Somasi Mantan Rekan Kerja dalam Kasus Penggelapan Uang (Foto: IG Fuji)
JAKARTA - Fuji Utami kembali menghadapi dugaan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan rekan kerjanya. Kasus ini diduga masih berkaitan dengan perkara yang sebelumnya menjerat Batara Ageng, eks manajernya, pada 2024 lalu.

Pada Kamis (20/3/2025), Fuji bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin, mendatangi Polres Metro Jakarta untuk berkonsultasi hukum terkait kasus tersebut.

Menurut Sandy, pertemuan ini merupakan langkah awal sebelum Fuji secara resmi melaporkan pelaku. Saat ini, pihaknya telah mengirimkan somasi pertama dan berencana melayangkan somasi kedua dalam waktu dekat.

Fuji Utami Somasi Mantan Rekan Kerja dalam Kasus Penggelapan Uang
Fuji Utami Somasi Mantan Rekan Kerja dalam Kasus Penggelapan Uang

"Somasi pertama sudah kita kirim. Somasi kedua akan dikirim pada hari Jumat, dengan batas waktu hingga Senin. Jika tidak ada jawaban atau itikad baik, maka hari Kamis kami akan membuat laporan resmi," ungkap Sandy.

1 2 3
