Fuji Kembali Laporkan Kasus Penggelapan Dana ke Polres Jaksel

Fujianti Utami Putri Kembali Laporkan Kasus Penggelapan Dana ke Polres Jaksel. (Foto: Instagram/@fuji_an)

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis (20/3/2025). Dia mengaku, akan melakukan konsultasi hukum soal kasus dugaan penggelapan dana.

Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, pada Kamis (20/3/2025), pukul 15.44 WIB.

“Jadi konsultasi dulu, kalau bukti sudah lengkap, laporan akan dimasukkan hari ini juga,” ujar Sandy kepada awak media, pada Kamis (20/3/2025).

Sandy menjelaskan, kasus yang akan dilaporkan Fuji kali ini masih lanjutan perkara yang pernah dilaporkannya atas sang mantan asisten, Batara Ageng.

Fuji mengaku, sudah merampungkan semua kewajibannya, namun tidak ada pembayaran sama sekali. Dia menambahkan, sosok terduga pelaku yang membawa kabur honornya adalah pihak ketiga antara dirinya dan Batara.