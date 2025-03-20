Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nenek Verrell Bramasta Terpesona dengan Kepribadian Fuji, Doakan segera Menikah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |16:31 WIB
Nenek Verrell Bramasta Terpesona dengan Kepribadian Fuji, Doakan segera Menikah
Nenek Verrell Bramasta Terpesona dengan Kepribadian Fuji, Doakan segera Menikah. (Foto: Instagram/@fuji_an)
JAKARTA - Ni Made Ayu Rachmawati, nenek Verrell Bramasta mengaku, terpesona dengan kepribadian Fuji. Kesan itu didapatkannya setelah bertemu dengan selebgram 22 tahun itu saat buka puasa bersama keluarga Venna Melinda.

“Kemarin itu seru. Verrell memang sudah bilang ke mamanya mau bawa Fuji. Verrell itu jarang bawa teman wanitanya dalam acara keluarga,” katanya dikutip dari Starpro Indonesia, pada Kamis (20/3/2025). 

Meski tak banyak komunikasi sari pertemuan itu, Ni Made Ayu Rachmawati mendapat kesan positif tentang Fuji yang dinilainya tak hanya cantik tapi juga memiliki kepribadian baik. Sesuatu yang menurut Made Ayu berbeda dari apa yang ditampilkannya di media sosial.

“Menurut saya, Fuji itu nice dan lucu. Dia selalu terlihat happy. Kalau melihat history dia, Fuji ini tipe perempuan dewasa karena dia bertanggung jawab untuk keponakannya. Dia juga pekerja keras, bertanggung jawab, dan penuh kasih,” ujarnya.

Apapun bentuk hubungan Verrell Bramasta dengan Fuji, Ni Made Ayu Rachmawati mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dia bahkan berharap, cucunya tersebut bisa berujung ke pelaminan dengan Fuji. 

Ni Made Ayu Rachmawati
Nenek Verrell Bramasta Terpesona dengan Kepribadian Fuji, Doakan segera Menikah. (Foto: Starpro Indonesia)

“Sebagai nenek saya hanya bisa mendoakan mereka. Lagipula kita enggak tahu kan, hari ini berteman siapa tahu besok mereka jadian. Kalau memang dia pilih Fuji ya bagus. Jadi doakan saja,” tuturnya.

Made Ayu bahkan berharap, Verrell Bramasta bisa segera menikah mengingat usianya yang sudah cukup matang. “Saya juga pengin cepat punya cicit. Verrell itu kan suka anak kecil. Fuji juga kan. Doakan saja.”

 

