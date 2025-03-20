Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakit, Wendi Cagur Sedih Tak Bisa Puasa Sebulan Full

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |13:16 WIB
Sakit, Wendi Cagur Sedih Tak Bisa Puasa Sebulan Full (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wendi Cagur harus menerima kenyataan tidak bisa menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh di Ramadan tahun ini. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit akibat GERD yang kambuh, dan dokter menyarankan agar ia tidak berpuasa sementara waktu demi kesehatannya.

"Yang agak bukan sedih ya, tapi kurang lengkap rasanya karena tidak bisa puasa penuh. Dokter menyarankan untuk tidak puasa dulu," ujar Wendi saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Meskipun tidak bisa berpuasa penuh, Wendi tetap menjalani bulan Ramadan dengan semangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia bahkan masih aktif bekerja mengisi program sahur dan berbuka di televisi.

"Karena masih dalam tahap penyembuhan, tapi kalau soal semangat sih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.

Wendi juga menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya sempat menurun akibat kurangnya waktu istirahat. Ia mengakui terlalu memaksakan diri untuk tetap berolahraga di bulan puasa, padahal tubuhnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat.

"Dokter bilang badan saya mengalami stres. Stres bukan hanya dari pikiran, tapi juga dari fisik. Seharusnya istirahat, tapi saya malah memaksakan diri untuk tetap beraktivitas, padahal saya sudah tidak muda lagi," katanya.

