Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |13:37 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi Wendi Cagur kini berangsur membaik setelah sempat dilarikan ke IGD akibat asam lambung atau GERD. Kabar tersebut disampaikan oleh sahabatnya, Ayu Ting Ting, yang merasa lega melihat perkembangan kesehatan Wendi.

Menurut Ayu, penyakit GERD yang dialami Wendi bukan disebabkan oleh kebiasaan telat makan saat syuting, melainkan karena kelelahan akibat jadwal kerja yang padat, terutama di bulan Ramadan.

Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan

"Nggak kayaknya karena telat makan, tapi lebih karena kurang tidur dan kegiatannya memang padat banget, jadi kurang fit," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Meski sudah mulai membaik, Wendi tetap disarankan untuk beristirahat penuh agar kondisinya benar-benar pulih. Ayu pun menyebut bahwa sang komedian sementara waktu akan mengurangi aktivitasnya, termasuk syuting.

"Alhamdulillah, sekarang sudah membaik, tapi tetap butuh istirahat dulu," tambah pelantun Alamat Palsu itu.

Terkait kepulangan Wendi dari rumah sakit, Ayu mengungkapkan bahwa belum ada kepastian, tetapi kemungkinan besar dalam waktu dekat.

"Kayaknya masih harus di sana dulu biar lebih segar, tapi insyaallah hari ini bisa pulang," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144196/wendi_cagur-tAM9_large.jpg
Wendi Cagur dan Istri Gagal Berangkat Haji: Kami Punya Doa, Allah Punya Takdir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124277/wendi_cagur-7Dvt_large.jpg
Sakit, Wendi Cagur Sedih Tak Bisa Puasa Sebulan Full
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123862/wendi_cagur-Y49J_large.jpg
Wendi Cagur Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Pelajaran Berharga di Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121637/raffi_ahmad-pvaM_large.jpg
Wendi Cagur Dirawat di Rumah Sakit, Raffi Ahmad Berikan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121387/wendi_cagur-HDAB_large.jpg
Wendi Cagur Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit Pakai Ambulance, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/03/33/2588960/wendi-cagur-rayakan-lebaran-di-makassar-usai-12-tahun-tak-pulang-kampung-L4v5oZjsZG.jpg
Wendi Cagur Rayakan Lebaran di Makassar Usai 12 Tahun Tak Pulang Kampung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement