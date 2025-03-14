Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Wendi Cagur Kena GERD: Bukan Karena Telat Makan

JAKARTA - Kondisi Wendi Cagur kini berangsur membaik setelah sempat dilarikan ke IGD akibat asam lambung atau GERD. Kabar tersebut disampaikan oleh sahabatnya, Ayu Ting Ting, yang merasa lega melihat perkembangan kesehatan Wendi.

Menurut Ayu, penyakit GERD yang dialami Wendi bukan disebabkan oleh kebiasaan telat makan saat syuting, melainkan karena kelelahan akibat jadwal kerja yang padat, terutama di bulan Ramadan.

"Nggak kayaknya karena telat makan, tapi lebih karena kurang tidur dan kegiatannya memang padat banget, jadi kurang fit," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Meski sudah mulai membaik, Wendi tetap disarankan untuk beristirahat penuh agar kondisinya benar-benar pulih. Ayu pun menyebut bahwa sang komedian sementara waktu akan mengurangi aktivitasnya, termasuk syuting.

"Alhamdulillah, sekarang sudah membaik, tapi tetap butuh istirahat dulu," tambah pelantun Alamat Palsu itu.

Terkait kepulangan Wendi dari rumah sakit, Ayu mengungkapkan bahwa belum ada kepastian, tetapi kemungkinan besar dalam waktu dekat.

"Kayaknya masih harus di sana dulu biar lebih segar, tapi insyaallah hari ini bisa pulang," pungkasnya.