HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wendi Cagur Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Pelajaran Berharga di Ramadhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |11:01 WIB
Wendi Cagur Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Pelajaran Berharga di Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wendi Cagur mendapat pelajaran berharga di bulan Ramadhan tahun ini setelah sempat jatuh sakit akibat kelelahan. Akibatnya, ia harus dirawat di rumah sakit dan menyadari pentingnya mengatur waktu istirahat dengan lebih baik.

Wendi mengungkap bahwa aktivitas syuting Ramadhan tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya lebih waspada terhadap kondisi kesehatannya.

"Ramadhan tahun ini sebenarnya sama saja seperti sebelumnya. Cuma Alhamdulillah ada pelajaran yang gue dapat. Kemarin sempat sakit, sampai tepar dan harus dirawat di rumah sakit karena gue nggak bisa ngatur waktu istirahat. Harusnya istirahat, tapi gue tetap bandel dan terus beraktivitas," ujar Wendi saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Kesibukan syuting yang padat membuat Wendi kurang memperhatikan kondisi tubuhnya. Ia bahkan tetap memaksakan diri untuk berolahraga di gym, meskipun tubuhnya seharusnya lebih banyak beristirahat.

"Tahun ini penuh tantangan dan cerita. Sebelumnya kayaknya gue nggak pernah sampai dirawat. Capeknya sih sama, tapi tahun lalu gue nggak workout, nggak ngegym, nggak terlalu memperhatikan pola makan sehat. Harusnya istirahat, tapi malah tetap olahraga dan beraktivitas. Jadi ya, ini jadi pembelajaran buat gue," lanjutnya.

