HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Bersyukur Edward Akbar Mulai Rutin Memberikan Nafkah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |10:24 WIB
Kimberly Ryder Bersyukur Edward Akbar Mulai Rutin Memberikan Nafkah
Kimberly Ryder Bersyukur Edward Akbar Mulai Rutin Memberikan Nafkah (Foto: KImberly)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder mengungkapkan rasa syukurnya karena mantan suaminya, Edward Akbar, kini mulai rutin memberikan nafkah sebesar Rp6 juta per bulan. Ia menyebut sejak Januari hingga Maret tahun ini, Edward telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kimberly sempat mengungkap bahwa Edward hanya memberikan nafkah sebesar Rp2 juta per bulan. Namun kini, dengan adanya peningkatan jumlah yang diberikan, ia merasa lebih lega.

"Alhamdulillah, aku baru saja memberi tahu mamaku juga," ujar Kimberly saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kimberly Ryder Bersyukur Edward Akbar Mulai Rutin Memberikan Nafkah
Kimberly Ryder Bersyukur Edward Akbar Mulai Rutin Memberikan Nafkah

Kimberly juga membagikan respons ibunya, Irvina Ryder, terhadap kabar ini. Menurutnya, sang ibu tidak memberikan komentar khusus, hanya ingin memastikan bahwa Edward benar-benar telah memenuhi tanggung jawabnya.

