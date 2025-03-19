Berkah Umrah, Kimberly Ryder Lebih Bahagia Jalani Hidup

JAKARTA - Kimberly Ryder mengungkapkan perubahan yang ia rasakan setelah menjalani ibadah umrah. Menurutnya, pengalaman spiritual tersebut memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tak hanya itu, setelah pulang dari Tanah Suci, ia menjalani bulan Ramadan dengan semangat yang lebih besar.

Kimberly mengaku bahwa umrah menjadi momen baginya untuk melepaskan berbagai masalah hidup dan berserah kepada Tuhan.

"Rasanya lebih bahagia, meskipun lebih sibuk juga. Insya Allah, semuanya untuk kebaikan anak-anak. Aku menikmati semuanya, setengahnya beribadah dan menghabiskan waktu dengan anak-anak, setengahnya lagi bekerja dan tetap beribadah," ujar Kimberly saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Berkah Umrah, Kimberly Ryder Lebih Bahagia Jalani Hidup

Kini, Kimberly tengah menikmati perannya sebagai orangtua tunggal setelah resmi bercerai dengan Edward Akbar. Meski begitu, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya, termasuk mulai mengajari mereka berpuasa.